Temer se reúne com representantes das Assembleias de Deus

Brasília – O presidente Michel Temer se reuniu por mais de duas horas na manhã desta quarta-feira, 23, com o ex-ministro Ronaldo Nogueira (PTB/RS) e representantes das Assembleias de Deus no Brasil. Temer ofereceu um café da manhã para o grupo, no Palácio do Alvorada. Após a agenda, o presidente seguiu para o Planalto.

Estiveram presentes os pastores José Wellington Bezerra da Costa, Gilberto Marques, Isaías Coimbra, Joab Santos, Luiz Cezar Mariano, Manoel Pereira Xavier, Nehemias Araújo e Orcival Xavier. No ano passado, Bezerra da Costa defendeu que os parlamentares evangélicos ajudassem a barrar as denúncias contra Temer na Câmara dos Deputados.

A reunião de Temer com o grupo ocorre um dia após o lançamento da pré-candidatura do ex-ministro Henrique Meirelles pelo MDB, que desde o ano passado tem participado de cultos evangélicos para buscar apoio da congregação para as eleições.

O próximo compromisso oficial de Temer é apenas às 15h, com o comandante da Marinha Eduardo Bacellar Leal Ferreira. Por enquanto, não está previsto que o presidente participará da reunião da Associação Brasileira de Caminhoneiros (Abcam) com o ministro Eliseu Padilha (Casa Civil) e o ministro Valter Casimiro Silveira (Transportes), às 14h.