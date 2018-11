Temer sanciona reajuste para o STF e Fux revoga auxílio-moradia, diz TV

São Paulo — O presidente Michel Temer sancionou nesta segunda-feira (26) o reajuste dos salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). A informação foi divulgada pela rede de TV GloboNews.

Com o reajuste de 16,38%, os salários dos ministros passarão de 33,7 mil reais para 39 mil reais e terão impacto direto nas contas do próximo governo.

De acordo com a emissora, assim que o atual presidente aprovou o aumento, o ministro Luiz Fux revogou liminar que garantia pagamento de auxílio-moradia para juízes, integrantes do Ministério Público, Defensorias Públicas e tribunais de contas. O benefício atualmente pago a juízes de todo o país é de cerca de 4 mil reais.

A suspensão, no entanto, só entra em vigor quando o reajuste do Judiciário entrar no contracheque dos ministros.

O aumento do salário dos integrantes do STF foi aprovado em 7 de novembro pelo Senado. Temer tinha até esta semana para sancionar ou vetar.

Mesmo com a revogação do auxílio-moradia, para os Estados brasileiros, o impacto financeiro tende a continuar o mesmo — já que o salário dos ministros do Supremo serve de teto para todo o funcionalismo público.

Segundo cálculos das consultorias de Orçamento da Câmara dos Deputados e do Senado, a proposta implicará gasto adicional total de 4 bilhões de reais em 2019 aos cofres públicos.

