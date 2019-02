Temer recebe visita de Elsinho Mouco, publicitário do PMDB

São Paulo – O vice-presidente da República, Michel Temer, recebeu a visita de Elsinho Mouco, publicitário do PMDB, na manhã deste domingo. Ele chegou por volta das 12 horas com um envelope em mãos e permanece na residência do peemedebista, em São Paulo.

Elsinho chegou cerca de meia hora após a filha do vice-presidente, Luciana Temer, ter deixado a residência do pai, na capital paulista. Até então, a visita de Luciana tinha sido a única movimentação na casa de Temer nesta manhã. O vice-presidente permanece em sua residência neste domingo, Dia das Mães.

O vice-presidente veio para São Paulo na sexta-feira, 6, e deve passar o Dia das Mães com a família, antes de retornar a Brasília. A expectativa é que Temer almoce em São Paulo e na sequência volte a Brasília.