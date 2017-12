Temer recebe Moreira Franco, Maia e Flávio Rocha

Brasília – O presidente Michel Temer está neste momento reunido no Palácio da Alvorada com o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Wellington Moreira Franco, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ) e o presidente da Riachuelo, Flávio Rocha. A informação é da assessoria de imprensa do Palácio do Planalto.

Mais cedo, o presidente reuniu-se com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes, também no Alvorada.

Antes de recebê-lo, o presidente gravou um vídeo sobre o programa Minha Casa Minha Vida. Nenhum desses compromissos consta da agenda oficial.

Ainda de acordo com o Planalto, o executivo da Riachuelo foi informar ao presidente sobre sua intenção de abrir um grande número de vagas.

A geração de empregos é uma agenda positiva na qual o governo aposta fortemente.

A Coluna do Estadão informa hoje que há intenção de se instalar, na Esplanada, um painel mostrando a abertura de postos de trabalho, o “trabalhômetro”, atualizado a cada vaga criada. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.