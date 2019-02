Temer quer limar emojis de sua página no Facebook, diz jornal

São Paulo – De acordo com informações da coluna de Lauro Jardim, do Globo, o Palácio do Planalto teria procurado orientações da rede social Facebook para saber como excluir emojis de “vômito” das páginas do governo na rede social – prática comum entre alguns usuários desde que Michel Temer (PMDB) assumiu a presidência da República em maio passado.

Procurado por EXAME.com, o governo ainda não se pronunciou sobre o assunto. A rede social Facebook se limitou a dizer que “não irá comentar o caso”.

Por ora, os administradores das páginas do governo no Facebook têm algumas alternativas. A primeira é bloquear comentários em todos os posts – algo que não pegaria bem diante da opinião pública. Outra é deletar na mão cada post com esse tipo de mensagem – uma tarefa para lá de insana.