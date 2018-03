Temer: Previdência pode voltar à pauta do legislativo em breve

São Paulo – O presidente Michel Temer reiterou nesta quarta-feira que a reforma da Previdência permanece na agenda política do país, apesar de ter saído temporariamente da pauta legislativa devido à intervenção federal na área de segurança pública do Rio de Janeiro.

Segundo Temer, se as condições de segurança melhorarem até o final do ano, será possível tentar votar a reforma da Previdência no Congresso a partir de outubro.

O presidente fez as declarações durante participação na sessão plenária de abertura do Fórum Econômico Mundial para a América Latina, realizado em São Paulo.