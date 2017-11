Temer: Previdência é indispensável para fechar ciclo de reformas

Brasília – O presidente Michel Temer afirmou nesta quarta-feira que a aprovação das mudanças na Previdência é “indispensável” para fechar o ciclo de reformas e que a medida tem por objetivo combater privilégios.

“É quase fechar o ciclo de reformas do nosso país, mas indispensável para este fechamento”, disse Temer, em breve discurso em almoço com representantes do comércio, em um clube em Brasília.

Para o presidente, a reforma quer acabar com privilégios e levar a uma igualdade em benefício da sociedade brasileira.

“Não é uma reforma do governo, minha, mas é do país”, destacou.

Mais uma vez, o presidente reafirmou o diálogo que tem com o Congresso e com a sociedade, o que permitiu se chegar “aonde chegamos”. Ele repetiu que atua numa espécie de semipresidencialismo.