Temer pede prioridade para desobstrução do Porto de Santos

São Paulo – O presidente Michel Temer (PMDB) se reuniu no Palácio do Jaburu com os ministros Eliseu Padilha (MDB-RS) e Moreira Franco (MDB-RJ). Na ocasião, Temer pediu prioridade para a desobstrução do Porto de Santos, uma vez que bloqueio tem repercussão internacional. Fuzileiros navais já estão no local. As informações são do G1.

O presidente espera um acordo para encerrar a greve dos caminhoneiros neste domingo (27) e planeja ir a São Paulo no começo da semana. Otimista, Temer também crê que o clima de Copa do Mundo, que começa em junho, ajudará a aliviar a tensão provocada pela paralisação.