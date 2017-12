Brasília- O presidente Michel Temer foi submetido nesta quarta-feira a um procedimento cirúrgico de pequeno porte após quadro de dificuldade urinária e diagnóstico de estreitamento uretral, informou o Planalto.

De acordo com o comunicado, a cirurgia no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, ocorreu com sucesso e o tempo de recuperação é de até 48 horas.

Mais informações em instantes