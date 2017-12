Brasília – O presidente Michel Temer fez nesta segunda-feira novos exames de rotina para acompanhamento do seu quadro de saúde no posto de saúde do Palácio do Planalto, informou a Secretaria de Imprensa da Presidência da República (SIP).

Segundo a SIP, o quadro do presidente está normal.

Recentemente, Temer foi submetido a uma cirurgia de redução do tamanho da próstata e a um procedimento cirúrgico de desobstrução de artérias do coração.