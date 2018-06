Temer passa por avaliação cardiológica em São Paulo

O presidente Michel Temer passou hoje (28) por avaliação cardiológica de rotina no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, informou o Palácio do Planalto. “Todos os exames estavam dentro da normalidade. O presidente já foi liberado”, diz o comunicado.

Em outubro do ano passado, o presidente fez um primeiro procedimento para desobstrução da uretra. No mês seguinte, passou por uma angioplastia em três artérias coronárias e implantou stents. Em dezembro, foi submetido a uma cirurgia para desobstruir a uretra.

Antes de viajar para a capital paulista, Temer cumpriu agenda no Planalto em que assinou decreto que prevê a reserva de 30% das vagas em processos de seleção de estágio e na contratação de jovens aprendizes no serviço público para estudantes negros. Depois, o presidente se reuniu com o chefe da delegação do Partido Comunista da China, Yang Xiaodu. No encontro, foi ratificada a determinação de ampliar as relações em distintos setores com a China, principal parceiro comercial do Brasil.