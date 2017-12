Temer nomeia presidentes da Anfavea e da SAP para Conselhão

Brasília – Em meio às negociações de um novo regime automotivo para substituir o Inovar Auto, que acaba no fim do mês, o presidente Michel Temer designou o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), Antônio Megale, como membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES). O chamado “Conselhão” atua como um órgão de assessoramento do presidente.

Temer designou outros quatro novos membros, entre eles a presidente da SAP Brasil, Cristina Palmaka.

Em 2015, em meio a acusações de sobrepreço em contratos da SAP com a Petrobras, Cristina foi chamada a depor na CPI da Petrobras, na condição de testemunha. Aos parlamentares, ela negou qualquer irregularidade.

Foram indicados ainda Márcia Cristina Barbosa, da Academia Brasileira de Ciências (ABC),a coordenadora de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres da Avon, Mafoane Odara Poli Santos, e Patricia Ellen da Silva, sócia da consultoria McKinsey.

Também foram dispensados, a pedido, José Calixto Ramos, presidente da Nova Central Sindical de Trabalhadores e Leila Velez Hespanha , fundadora do Instituto Beleza Natural.