Brasília – O presidente Michel Temer não vai recorrer da quebra de sigilo contra ele no chamado inquérito dos portos porque não tem nada a esconder, disse nesta terça-feira o ministro da Secretaria de Governo.

Carlos Marun classificou de abusiva e desnecessária a decisão do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, de autorizar a quebra de sigilo de Temer, e reafirmou que assim que receber as cópias de seu extrato, o presidente irá remeter à Justiça e à imprensa.