Temer libera R$ 190 mi para situação de venezuelanos refugiados

Brasília – O presidente Michel Temer editou a Medida Provisória 823/2018 que abre R$ 190 milhões de crédito extraordinário em favor do Ministério da Defesa.

O recurso será aplicado em ações de assistência emergencial e acolhimento humanitário de pessoas vindas da Venezuela ao País -a grande maioria refugiada no Estado de Roraima.

De acordo com a MP, publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 12, a abertura do recurso foi possível por causa de anulação parcial da dotação orçamentária do Ministério do Trabalho voltada para gastos com seguro-desemprego.