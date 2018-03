Temer libera cerca de R$2 bi para saneamento básico em municípios

Brasília – O presidente Michel Temer anunciou nesta terça-feira cerca de 2 bilhões de reais para o saneamento básico em municípios e mais um “indicativo” de que outros 3 bilhões de reais serão liberados em breve.

“Estamos aqui reunidos para liberar neste momento quase 2 bilhões de reais para saneamento, com o indicativo de que, em brevíssimo tempo, nós vamos liberar mais 3 bilhões”, disse Temer em discurso na cerimônia de abertura da segunda fase do processo seletivo Avançar Cidades – Saneamento, no Palácio do Planalto.