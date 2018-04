Temer inicia reunião para discutir mudanças em ministérios

Brasília – O presidente Michel Temer deu início na tarde deste domingo, 1, a uma reunião com ministros para discutir mudanças em sua equipe. Já chegaram ao encontro os ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha, da Secretaria Geral, Moreira Franco, e do Planejamento, Dyogo Oliveira, além do líder do governo no Senado, senador Romero Jucá (MDB-RR).

A reunião deve sacramentar a ida de Oliveira para a presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e definir seu sucessor no Ministério do Planejamento.

A tendência é que ele seja substituído pelo secretário-executivo da Pasta, Esteves Conalgo Júnior, mas o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, tenta emplacar o secretário de Acompanhamento Fiscal da Fazenda, Mansueto Almeida, para o cargo.

Segundo apurou o Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, Oliveira defende a permanência de Conalgo e, nas conversas com Temer, o atual ministro do Planejamento, que, em um primeiro momento não queria aceitar a presidência do BNDES, explicou que a permanência do secretário-executivo à frente do ministério dará sentido de continuidade aos trabalhos, já que ele conhece bem o funcionamento da pasta e é funcionário público há mais de 20 anos.