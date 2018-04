Temer indica Sandoval Feitosa para diretoria da Aneel

O presidente Michel Temer encaminhou ao Senado a indicação do nome de Sandoval de Araújo Feitosa para exercer o cargo de diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), segundo despacho no Diário Oficial da União desta quarta-feira.

Feitosa, que atualmente é superintendente de Fiscalização de Serviços de Eletricidade na própria agência reguladora, ainda deverá passar por uma sabatina no Senado antes de assumir o cargo.

A indicação do superintendente à diretoria do regulador vinha sendo patrocinada nos bastidores pelo ex-ministro de Minas e Energia Edison Lobão e pelo ex-presidente José Sarney, conforme publicado pela Reuters no início de janeiro.

A Aneel está atualmente com duas vagas em aberto em sua diretoria, e os mandatos dos três demais diretores, incluindo o diretor-geral, vencem até agosto, o que tem gerado preocupação entre agentes do setor de energia devido a uma possível demora na tramitação de processos na agência.

Além de Feitosa, Temer já indicou o nome do consultor legislativo Rodrigo Limp para assumir uma das vagas abertas na diretoria, mas ele ainda não passou pela obrigatória sabatina no Senado exigida para tomar posse no cargo.

Feitosa assumiria um posto antes ocupado pelo diretor Reive Barros, enquanto Limp foi indicado para substituir José Jurhosa.