Temer indica diretor da Infraero para diretoria da ANTT

Lorenna Rodrigues, do Estadão Conteúdo

Por Lorenna Rodrigues, do Estadão Conteúdo

Brasília – O presidente Michel Temer indicou nesta segunda-feira, 18, o atual diretor de Aeroportos da Infraero, Weber Ciloni, para o cargo de diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Ciloni foi apontado para a vaga aberta com o término do mandato de Jorge Luiz Macedo Bastos. O indicado ainda passará por sabatina no Senado e terá que ser aprovado pelo plenário da Casa.

Ciloni ocupou cargos nas secretarias de Logística e Transportese na de Habitação do Estado De São Paulo, foi diretor de Operações da Companhia de Desenvolvimento Agrícola de São Paulo (Codasp) e foi secretário municipal de Serviços Públicos em Araraquara.

Também nesta segunda, Temer nomeou o economista Mauro de Moura Magalhães diretor de Administração e Finanças do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). A indicação de Magalhães foi aprovada pelo Senado.

Ele é funcionário de carreira do Ministério dos Transportes desde 1983 e atuava como coordenador-geral da diretoria para o qual foi indicado.