Por Lorenna Rodrigues, do Estadão Conteúdo

Brasília – O presidente Michel Temer indicou o juiz Alexandre Luiz Ramos para o cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho.

Ramos é juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 12º Região, em Florianópolis (SC), e foi indicado na vaga reservada a juízes de carreira da magistratura trabalhista decorrente da aposentadoria do ministro João Oreste Delazen. O juiz ainda terá que ser aprovado pelo Senado antes da nomeação.