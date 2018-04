Temer faz nesta quinta-feira primeira reunião com nova equipe ministerial

Após dar posse a 10 ministros, o presidente Michel Temer programou para esta quinta-feira (12) uma reunião com a nova equipe no Palácio do Planalto. A reunião está marcada para as 10h. Os novos ministros tomaram posse ontem (10) à tarde, em cerimônia comandada pelo presidente Michel Temer.

Em discurso, Temer disse que a reforma ministerial manteve a composição político-partidária e que a ideia agora é dar continuidade ao que vinha sendo feito em cada pasta. “Não interrompemos a administração. Ao escolhermos os ministérios, mantivemos a composição político-partidária. Nosso objetivo é construir um novo Brasil, e não interromper o que foi feito até agora. Vamos completar a obra que começamos. O governo tem rumo, o país tem rumo. O novo Brasil veio para ficar”, disse Temer na cerimônia de posse.

Após a cerimônia, o novo ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Jorge, deu o tom do que foi esta reforma ministerial. “O que queremos é dar continuidade ao trabalho que já vinha sendo feito. Nós temos um suporte [político] que será dado. [Haverá] continuidade também no Congresso, as pautas do governo”, disse Marcos Jorge em conversa com jornalistas.

A ampla mudança no comando das pastas ocorreu em função da saída de ministros que vão disputar as eleições de outubro e precisam cumprir o prazo de desincompatibilização dos cargos.

Tomaram posse os novos titulares da Fazenda, Eduardo Guardia; da Educação, Rossieli Soares da Silva; do Desenvolvimento Social, Alberto Beltrame; da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Jorge; do Planejamento, Esteves Colnago; do Esporte, Leandro Cruz Fróes da Silva; do Turismo, Vinicius Lummertz; da Integração Nacional, Antônio de Pádua de Deus; e de Minas e Energia, Moreira Franco. Helton Yomura, que ocupava interinamente o Ministério do Trabalho, foi efetivado no cargo.