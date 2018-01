Temer fará reunião com os 3 Poderes para discutir Previdência

Brasília – O presidente Michel Temer deve se reunir com a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia, e com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, possivelmente após seu retorno do Fórum Econômico Mundial, em Davos, para discutir a reforma da Previdência.

Segundo fontes do Planalto, a proposta da reunião foi feita pela presidente do STF e Temer concordou, mas ainda não há uma data fechada para acontecer. A ideia de Cármen Lúcia é incluir nas discussões da reforma a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB). Os membros do judiciário são contra a reforma.

Temer concordou com a sugestão, mas disse que chamaria também o presidente da Câmara e o relator da reforma da Previdência na Câmara, deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA). Temer quer aproveitar o encontro ainda para reforçar o seu discurso de “harmonia entre poderes”.