Temer falta em convenções para evitar questões do PMDB

Brasília – Depois de cancelar a participação na Convenção do PMDB, o presidente Michel Temer manterá as próximas agendas, conforme previsto inicialmente, de acordo com a Secretaria de Comunicação da Presidência da República.

Apesar disso, houve uma alteração de horários e os compromissos serão encurtados.

Segundo fontes do Planalto, o cancelamento de última hora foi uma decisão do presidente para evitar tomar partido nas questões internas do PMDB, após questionamentos na Justiça de diretórios estaduais contra o presidente da sigla, Romero Jucá.

O senador e presidente do PMDB já havia, inclusive, anunciado a participação de Temer, abriu as primeiras votações e pediu para que o presidente fosse aguardado.

Abin

Temer vai participar ainda na manhã desta terça-feira, na sede da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), da apresentação do Balanço Anual do Combate ao Crime Organizado.

Inicialmente, o presidente almoçaria na Abin. No entanto, ele preferiu almoçar em um evento promovido pelo jornal “Correio Brasiliense” e com isso não participar do encerramento da cerimônia como faria inicialmente. A participação no evento, que seria às 13h40, passou para o meio-dia.

Auxiliares de Temer negam que haja algum problema relacionado à saúde do presidente, que passou por três cirurgias nos últimos 45 dias.

Apesar disso, há relatos de que Temer – que está com uma sonda por conta de uma cirurgia urológica – tem apresentado algum desconforto.

O peemedebista terá que fazer, até o fim da semana, uma avaliação para a possível retirada da sonda. O procedimento pode acontecer em São Paulo ou em Brasília.

Na segunda-feira, 18, Temer cancelou a viagem que faria nesta quarta (20) para Alagoas, para seguir recomendações médicas.

De acordo com a assessoria de imprensa do Planalto, a cerimônia de entrega da Ordem ao Mérito Cultura, às 17h30, também está mantida.