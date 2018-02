Brasília – O presidente da República, Michel Temer, está em seu gabinete onde assinará no período da tarde desta sexta-feira, 16, o decreto de intervenção na área de segurança no Rio de Janeiro. O governador do Rio, Luiz Fernando Pezão (MDB), já está no Palácio do Planalto.

Ministros também já estão no gabinete presidencial. Depois da assinatura, Temer fará um pronunciamento explicando o decreto e há a previsão de entrevista coletiva de ministros.