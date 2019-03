Temer em casa

O ex-presidente da República, Michel Temer, chegou a cidade de São Paulo na noite de ontem, 25, no aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, vindo do Rio de Janeiro em um avião bimotor. Ele deixou, mais cedo, a sede da Superintendência da Polícia Federal no Rio, onde estava preso desde a última quinta-feira, 21. O ex-presidente foi beneficiado por um habeas corpus concedido pelo desembargador Ivan Athié. Temer havia sido preso preventivamente na última quinta-feira (21), durante a Operação Descontaminação, que investiga desvio de verbas nas obras da usina nuclear Angra 3. Depois de pousar no aeroporto de Congonhas, Temer foi para sua residência, no bairro Alto de Pinheiros, na zona oeste da capital. Ele chegou em casa por volta das 21h45.

–

Calamidade em Mariana

A prefeitura de Mariana (MG) decretou nesta segunda-feira, 25, estado de calamidade financeira. A decisão levou em conta os impactos da paralisação da Mina da Alegria, da Vale, anunciada na semana passada. A medida, segundo informações da prefeitura, vai causar cortes em diversos setores, como educação, saúde e desenvolvimento social. Cerca de 700 funcionários devem ser demitidos. De acordo com a prefeitura, a paralisação da Mina da Alegria agrava as dificuldades que vêm desde o rompimento da barragem da mineradora Samarco, no Complexo Minerário de Germano.

_

Toffoli fala sobre a Lava-Jato

O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, disse nesta segunda-feira, 25, que é uma “mentira deslavada” que uma decisão da Corte possa acabar com essa ou aquela operação, em uma referência clara aos procuradores da Lava Jato, que criticaram a decisão do Supremo de delegar à Justiça Eleitoral a competência de analisar casos de corrupção conexos a caixa dois de campanha. Em uma crítica velada a protagonistas da Operação Lava Jato, Toffoli também afirmou que o Poder Judiciário, em parceria com os Poderes Legislativo e Executivo, propiciou a criação de estruturas de investigações como as que acontecem atualmente. “Os resultados de hoje não são obras de determinadas pessoas, muito menos de heróis ou salvadores da pátria”, disse em evento sobre transparência e combate à corrupção.

_

Celebração do golpe de 1964

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) orientou os quartéis a comemorar no próximo dia 31 de março a “data histórica” do aniversário do golpe militar de 1964. Este ano, faz 55 anos que foi desencadeada a rebelião militar que derrubou que derrubou o governo João Goulart e iniciou o regime ditatorial que durou 21 anos. Os generais da reserva que estão no Executivo pedem cautela no tom das comemorações para evitar transtornos neste período em que a reforma da Previdência precisa ser aprovada. Em 2011, a então presidente Dilma Rousseff (PT), ex-militante torturada no regime militar, orientou que os comandantes das Forças Armadas suspendessem qualquer atividade para lembrar a data dentro das unidades militares.

–

Hamas anuncia cessar-fogo

O exército de Israel lançou, nesta segunda-feira, 25, ataques na Faixa de Gaza em resposta ao disparo de um foguete lançado no domingo à noite que atingiu uma casa ao norte de Tel Aviv. Após ataques, o grupo palestino Hamas anunciou um cessar-fogo com mediação do Egito, após horas de intenso confronto, a apenas duas semanas das eleições israelenses. “Os esforços egípcios tiveram sucesso”, alcançando “um cessar-fogo entre a ocupação e as facções da resistência”, disse o porta-voz da organização, Fawzi Barhum. Antes desta declaração, helicópteros israelenses tinham lançado ao menos três ataques no oeste da Faixa de Gaza, contra uma base do braço armado do Hamas. Diversos confrontos foram registrados após o anúncio do cessar-fogo, mas por volta da meia-noite (19h em Brasília) a calma parecia retornar à região.

–

Apple avança em novas áreas

Em evento nesta segunda-feira, 25, a Apple lançou seu novo serviço de streaming dentro do aplicativo da Apple TV. O produto, chamado de TV+, chega no segundo semestre em mais de 100 países e traz produções originais produzidas por nomes de peso de Hollywood, como Steven Spielberg, J.J. Abrams e Reese Witherspoon. A empresa tenta criar novos serviços para continuar crescendo, já que a venda de iPhones, responsável por 62% da receita da companhia nos EUA, caiu 15% em 2018. Além do serviço de vídeo, a companhia também revelou o Apple Arcade, a nova plataforma de jogos da empresa. Com ela, os usuários poderão jogar mais de 300 jogos em qualquer um dos dispositivo da Apple, como iPhone, iPad, Apple TV e computadores Mac. Será possível, inclusive, terminar uma partida começada em outro aparelho. Não se sabe quando os serviços chegarão ao Brasil.

_

Pagamentos e comunicação

A empresa californiana também apresentou seu novo cartão de crédito, o Apple Card, que usa o sistema de pagamentos do iPhone para garantir a privacidade dos dados dos usuários. Sem números ou código de segurança, o cartão da Apple terá uma versão física e uma virtual. Ele poderá ser usado para compras internacionais, tem recursos que ajudam a controlar os gastos do dia a dia e não cobra anuidade. A companhia também revelou um novo recurso no aplicativo de notícias Apple News, que poderá transformá-lo em um “Netflix de notícias”. Por 10 dólares mensais, o cliente poderá acessar mais de 300 revistas os jornais norte-americanos Los Angeles Times e The Wall Street Journal. Após os anúncios, as ações da companhia caíram 2,8%.

–

Battisti admite assassinatos

Ao procurador-geral de Milão, o terrorista italiano Cesare Battisti, de 64 anos, confessou pela primeira vez ter participado do assassinato de quatro pessoas nos anos 1970 e de ter executado ou ordenado ações de roubo e furto que deixaram feridos para financiar o grupo Proletários Armados pelo Comunismo (PAC). Battisti viveu no Brasil de 2004 até 2018, quando o Supremo Tribunal Federal ordenou sua extradição para a Itália, onde foi condenado pelos crimes no final da década de 1970. Durante o governo Lula, o STF já havia pedido a extradição, mas o ex-presidente concedeu o status de refugiado ao italiano. Pelo Twitter, o atual presidente Jair Bolsonaro escreveu que Battisti era um herói da esquerda que vivia em uma colônia de férias no Brasil “proporcionada pelo governo do PT”.