Temer: “Previdência não prejudica os pobres”

O presidente Michel Temer (MDB) afirmou, em entrevista exibida pelo Programa Silvio Santos no domingo, no SBT, que a mudança nas aposentadorias “não prejudica os mais pobres”. “Só quem ganha 15, 30, 40.000 reais que vai ter alguma consequência”, disse o presidente, que enfatizou o período de adaptação, que só deve estabelecer a idade mínima de 65 anos daqui a duas décadas. Temer tentou também fazer uma piada ao repetir um gesto do apresentador: o presidente deu a Silvio Santos uma nota de 50 reais, como este faz com seu auditório.

Às Sete – um guia rápido para começar seu dia

Governador do Ceará cobra Temer

O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), afirmou neste domingo que pedirá uma audiência com o presidente Michel Temer (MDB) para cobrar “ações mais efetivas do governo federal em relação ao crime organizado e ao tráfico de drogas”. O anúncio foi feito depois de uma chacina, tida como resultado da disputa de facções criminosos, matar 14 pessoas em Fortaleza.

Hoffmann: STF não vai permitir barbaridade contra Lula

A presidente nacional do PT, a senadora Gleisi Hoffmann, afirmou, em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, que o o Supremo Tribunal Federal não vai permitir a prisão de Lula. “Seria uma violência não só contra o Lula, mas contra a democracia e o povo brasileiro, pela representatividade que ele tem no país”.

Gilmar Mendes hostilizado

Segundo o blog de Ricardo Noblat, em VEJA, o ministro do Supremo Gilmar Mendes foi hostilizado em um voo que o levaria até Cuiabá. Os passsageiros fizeram coro de “Fora, Gilmar”. Gritos de “Você é a vergonha da família brasileira” e “Quando vai soltar Lula?” também foram ouvidos.

Enchentes na França

O Rio Sena continuou a subir no domingo, levando evou à retirada de cerca de 1.500 pessoas na região da Grande Paris. 240 comunidades receberam alertas sobre as inundações. A cheia atingiu 5,81 metros, causando interrupções nos serviços de transportes.