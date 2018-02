Temer e Pezão se reúnem no Rio para tratar da intervenção

Rio – O presidente da República, Michel Temer, vai se reunir neste sábado, por volta do meio-dia, com o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão (MDB), no Palácio Guanabara, no Rio, para tratar da intervenção federal na segurança do Estado. A cargo da missão, o general do Exército Walter Sousa Braga Netto também participará. Após o encontro, eles falarão a jornalistas.

A intervenção foi decretada na sexta-feira por Temer, e tem duração até o fim deste ano. É a primeira do tipo desde a promulgação da Constituição Federal, há 30 anos. O general Braga Netto ficará no comando das polícias Civil e Militar, no lugar de Pezão.

A medida ainda terá de ser aprovada pelo Congresso, mas já está em vigor. No período da manhã deste sábado, ainda não foram vistos militares do Exército nas ruas da capital, apenas reforço de policiais militares. A cidade ainda está celebrando o carnaval, com cerca de 30 blocos nas ruas só neste sábado.