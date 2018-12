Temer diz ter ficado “profundamente abalado” com tiroteio em Campinas

Brasília – O presidente Michel Temer afirmou, por meio de sua conta no Twitter, ter ficado “profundamente abalado” com a notícia de que um homem abriu fogo dentro da Catedral Metropolitana de Campinas, no interior paulista, nesta terça-feira, 11.

“Profundamente abalado pela notícia desse crime cometido dentro da Catedral de Campinas, apresento minhas condolências aos familiares das vítimas. E rezo para que os feridos tenham rápida recuperação”, escreveu.

Um homem, de cerca de 35 anos, entrou na igreja e atirou contra 8 pessoas que estavam rezando no local por volta das 13 horas desta terça. Quatro pessoas morreram e as outras foram socorridas. Segundo a polícia, agentes entraram no local e dispararam contra o homem. Ele, então, teria caído no chão e se matado em seguida.