Temer diz que verba de R$1 bi para RJ foi acertada com general interventor

Brasília – O presidente Michel Temer disse nesta quarta-feira que a verba de 1 bilhão de reais que o governo federal destinará à intervenção federal na área de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro está em linha com os recursos pedidos pelo interventor, general Braga Netto.

Na abertura da reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o chamado Conselhão, no Palácio do Planalto, Temer disse que viajará ao Rio de Janeiro à noite para uma reunião de trabalho “já com esta verba ajustada e acordada de 1 bilhão de reais”.

“O nosso general interventor fez uma declaração dizendo que necessitava, que a dívida, o passivo da segurança púbica, era de cerca de 3 bilhões de reais, e aí começou a haver muito isso, ‘o Temer disse que vai liberar 1 bilhão de reais inicialmente quando a postulação é de 3 bilhões’, disse o presidente.

Temer disse que o general interventor esclareceu que quando falou do passivo estava falando de débitoS de alimentação, materiais e salários, que são contas, segundo o presidente, que a União não pode pagar, e para as quais devem ser usadas verbas estaduais.

“Se eu invadir essa matéria eu estaria cometendo crime de responsabilidade”, disse Temer. “Noticiou-se muita essa coisa da dissonância, quando ao contrário o que há é consonância entre o que o senhor interventor solicitou e aquilo que a União Federal está fazendo.”