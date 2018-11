Temer diz que reajuste do STF só será decidido no fim do mês

O presidente Michel Temer afirmou nesta quarta-feira que está analisando “com muito cuidado” o reajuste de mais de 16 por cento nos salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) aprovado pelo Congresso, e que só vai decidir sobre um possível veto à medida no final do mês.

“Estou examinando, vocês sabem que eu tenho 15 dias e estou examinando esse assunto com muito cuidado, e só decidirei lá à frente, vamos ver como fazemos. Temos até o dia 28 de novembro para sanção”, disse Temer a repórteres ao ser questionado sobre o tema após participar da inauguração de uma unidade de infraestrutura científica em Campinas (SP).

O Congresso aprovou na semana passada uma proposta enviada pelo Supremo de reajuste de 16,38 por cento dos salários dos ministros da corte, o que implicará em um gasto adicional total superior a 4 bilhões de reais em 2019 devido ao reajuste em cascata de salários do Judiciário e do serviço público, conforme cálculos das consultorias de Orçamento da Câmara dos Deputados e do Senado.

No fim de semana, o presidente eleito Jair Bolsonaro disse que vetaria a proposta se já estivesse no cargo, afirmando que o gasto adicional complicará os esforços do novo governo para resolver a questão do déficit fiscal.