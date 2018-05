Temer diz que está “meditando” sobre desistência ou não de candidatura

Tânia Monteiro, do Estadão Conteúdo

Brasília – O presidente Michel Temer afirmou estar “meditando” sobre a desistência ou não da candidatura à reeleição. A declaração foi dada após almoço na casa do deputado Heráclito Fortes (DEM-PI), do qual participou também o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Diante da insistência de jornalistas sobre se a desistência da candidatura seria uma confirmação do nome do ex-ministro Henrique Meirelles como pré-candidato do MDB, Temer repetiu: “Estou meditando.”

O almoço na casa de Heráclito Fortes não consta da agenda oficial do presidente. Temer participa nesta quinta-feira, 17, da cerimônia de abertura da exposição “Entre a Saudade e a Guerra”, no Palácio do Planalto.