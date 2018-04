Temer diz que defende democracia formada por soberania popular

Brasília – O presidente Michel Temer defendeu em discurso nesta quarta-feira a Constituição, a ordem jurídica e a democracia formada pela soberania popular em meio a críticas de membros do governo a decisões do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), e a comentários do comandante do Exército em redes sociais na véspera.

Temer aproveitou discurso na cerimônia de sanção da lei que flexibiliza os horários de transmissão da Voz do Brasil para, em aparentes recados sem destinatários especificados, defender o respeito à Constituição.

Na terça-feira, o comandante do Exército, general Eduardo Villas Bôas disse repudiar a impunidade, na véspera do julgamento de habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo Supremo Tribunal Federal.