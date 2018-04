Temer diz que compromisso de seu governo é com país mais unido

Brasília – O presidente Michel Temer afirmou que o governo não tem compromisso com uma “parcela do Brasil, não é com uma parcela da sociedade”. “Nosso compromisso é com todo esse vastíssimo País, que nós sempre queremos cada vez mais unido, mais próspero e naturalmente mais justo”, disse o emedebista em discurso no Palácio do Planalto, durante uma reunião aberta dos conselhos da Sudam, Sudene e Sudeco, órgãos que representam as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, respectivamente.

Economia

Como tem feito na maior parte dos seus discursos, Temer aproveitou para exaltar a recuperação da economia do seu governo e destacou a valorização da ação do Banco do Brasil. “Recentemente, o próprio Paulo Cafarelli presidente do BB me ligou para comunicar que quando aqui chegamos a nossa ação valia R$ 15 e agora está R$ 45, portanto, isso significa patrimônio público”, afirmou. Hoje a ON do Banco do Brasil fechou na faixa dos R$ 40.