Temer diz em vídeo que tenta convencer deputados sobre reforma

Brasília – Em pronunciamento de vídeo divulgado nesta sexta-feira nas redes sociais, o presidente Michel Temer afirmou que tem compromisso com o povo e que trabalha para convencer os parlamentares –“que muito têm auxiliado o governo”– a aprovar a reforma da Previdência pelo “bem de todos”.

Na fala em que exalta um começo de dezembro com “boas notícias”, Temer disse que falta agora a aprovação da reforma a fim de garantir a continuidade do crescimento do país.

“É uma reforma para o povo, porque combate privilégios e mantém os direitos de quem já se aposentou ou mesmo de quem já tem condições para aposentar-se. Não muda nada para o trabalhador rural, nem para os mais pobres, nem para os que dependem da assistência social”, afirmou Temer, no vídeo.

As declarações do presidente procuram reforçar o discurso de que a reforma da Previdência busca cortar privilégios num momento em que o governo enfrenta dificuldades para ter os votos necessários para aprovar a proposta na Câmara dos Deputados.

Temer aproveitou o vídeo também para comemorar os números do Produto Interno Bruto (PIB), especialmente a recuperação dos investimentos.

“E por que isto é importante? Porque quando os empresários investem, a economia aquece e surgem os empregos. Vamos fechar 2017 no positivo, deixando para trás a recessão. É uma grande vitória.”

Nesta manhã, o IBGE informou que a economia brasileira ficou praticamente estagnada no terceiro trimestre deste ano, mas os investimentos mostraram o melhor desempenho em quatro anos, indicação de que a retomada da atividade pode ter ganhado fôlego depois do mais longo período de recessão enfrentado pelo país.

O PIB do Brasil cresceu 0,1 % entre julho e setembro passado sobre o segundo trimestre. Sobre o mesmo período de 2016, o PIB cresceu 1,4 %.

Segundo o IBGE, a Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF), uma medida de investimentos, mostrou expansão de 1,6 por cento no terceiro trimestre sobre o período abril-junho, melhor resultado desde o segundo trimestre de 2013.

“A realidade é esta: nossa economia cresce, a inflação e os juros caem, incentivando a produção e o consumo. E tudo isso ocorre exata e precisamente porque tivemos coragem de fazer as reformas necessárias.”