Temer disputará reeleição e já alertou aliados, diz jornal

São Paulo – O presidente Michel Temer está disposto a disputar a reeleição para o cargo e já avisou os seus aliados sobre sua intenção. A informação foi divulgada pelo jornal O Estado de S. Paulo. Segundo apurado pela publicação, apesar da popularidade baixa (6% de aprovação), Temer crê que ninguém defenderá seu legado e sua honra melhor que ele próprio.

O presidente deve apostar suas fichas na melhora dos índices econômicos e outras medidas que adotará até o fim do mandato, como na segurança pública, para tentar reverter a rejeição do público ao seu nome.

A vantagem do atual presidente, lembra o jornal, é o fato de ele não precisar se afastar do cargo para a disputa das eleições 2018, o que não é uma realidade para Henrique Meirelles, por exemplo, que precisa deixar a pasta do Ministério da Fazenda em poucos dias. Ainda de acordo com a publicação, Temer tem até julho para definir.