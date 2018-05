Temer: Diálogo com Congresso e com sociedade permitiu fazer o que fizemos

São Paulo – O presidente Michel Temer (MDB) afirmou nesta quinta-feira, 3, que o Brasil precisa resgatar um “certo otimismo” e comentou que a visão de países vizinhos sobre a situação brasileira tem se mostrado mais positiva do que as “expressões pessimistas” que o emedebista disse ter observado internamente.

Em discurso feito na inauguração de um hospital em Barretos, no interior paulista, Temer citou elogios manifestados por estadistas que participaram da Cúpula das Américas – realizada no mês passado em Lima, no Peru – às reformas feitas no Brasil.

Lembrou que o presidente argentino Mauricio Macri perguntou como o governo brasileiro conseguiu realizar a reforma trabalhista, medida que o país vizinho não tem conseguido implementar. O caminho, frisou Temer no discurso, é o debate com o Congresso Nacional e a sociedade. “Fiquei impressionado como eles veem o País de maneira muito mais otimista do que se vê internamente”, afirmou Temer.

O presidente repetiu no evento que, em menos de dois anos de governo, fez o que muitas administrações anteriores não fizeram em “muitos anos”. “Enfrentamos temas complicados, que ganharam bastante oposição e uma atividade contestatória em vários setores para evitar o que vínhamos fazendo”, disse o presidente, reconhecendo, porém, que ainda faltam algumas reformas a serem feitas até o fim de seu mandato. “Faltam algumas reformas, vamos fazer outras tantas”.