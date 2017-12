Temer deve ter alta na hora do almoço do hospital Sírio-Libanês

Marcelo Osakabe, do Estadão Conteúdo

São Paulo – O presidente Michel Temer deve ter alta nesta sexta-feira, 15, por volta da hora do almoço, informou a assessoria de imprensa do Hospital Sírio-Libanês.

O peemedebista deve ir direto para Brasília para participar da cerimônia de posse do deputado Carlos Marun (PMDB-MS) na Secretaria de Governo, agendada para as 15h. Está previsto apenas um novo boletim médico do presidente, de alta.

Temer foi submetido a uma pequena cirurgia para corrigir um estreitamento uretra na terça-feira e, por causa dela, terá que usar uma sonda por um período de duas a três semanas.

Inicialmente, era previsto que voltasse a Brasília ainda nesta quinta-feira. Os médicos, no entanto, pediram ao presidente que repousasse mais um dia no hospital em São Paulo. A posse de Marun, marcada para a quinta-feira, foi adiada para hoje.