Temer destaca importância de cumprir promessas feitas em campanha

Brasília – O presidente Michel Temer destacou nesta segunda-feira a importância de se cumprir um programa de governo apresentado durante a campanha eleitoral e as promessas feitas.

“Interessante como é importante no governo cumprir um determinado programa”, disse Temer, após assinar o termo de adesão do programa Internet para Todos, que beneficiará os municípios.

“É fundamental que nós sempre tenhamos em conta… ter um programa durante as eleições e depois levar a cabo esse programa. Mas, mais importante, penso eu, do que cumprir o programa, é o governante cumprir com a sua palavra”, acrescentou o presidente.

Temer, que assumiu a Presidência com o impeachment da então presidente Dilma Rousseff (PT), em 2016, disse que colocou em prática o programa “Uma Ponte para o Futuro”, lançado pelo MDB em outubro de 2015.

“Quando nós chegamos ao governo nós tínhamos lançado lá atrás um documento chamado ‘Uma Ponte para o Futuro’, que naquele momento se destinava a ser uma colaboração com o governo, mas não foi tido dessa maneira, e quando nós chegamos, pelas mais variadas circunstâncias ao governo, o que nós fizemos foi precisamente cumprir aquilo que estava e está no programa chamado ‘Uma Ponte para o Futuro'”, afirmou.

A conexão do programa Internet para Todos será feita por meio do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC), do governo, segundo comunicado do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Em órbita desde maio de 2017, o satélite tem vida útil de 18 anos. O Internet para Todos oferecerá aos usuários conexão a preços reduzidos.