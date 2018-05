Temer convoca reunião para discutir intervenção na segurança do Rio

O presidente Michel Temer discute, às 15h de hoje (10), no Palácio do Planalto, a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro, com o interventor general Walter Souza Braga Netto; o secretário de Segurança Pública do estado, general Richard Nunes; o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, e o secretário-executivo do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, general Freire Gomes.

Em entrevista exclusiva a veículos da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), no último dia 4, Temer disse que a operação no Rio de Janeiro começa a dar resultados após quase três meses da assinatura do decreto de intervenção federal.

O presidente lembrou que já ocupou o cargo de secretário de Segurança Pública de São Paulo por duas vezes, e disse ter experiência para saber que essas ações costumam levar tempo para apresentar resultados.

“A presença da intervenção, dos interventores federais no Rio de Janeiro, de alguma maneira, começou a dar uma sensação de segurança no Rio de Janeiro”, disse na entrevista.