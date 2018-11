Temer convida Bolsonaro para cúpula do G20 na Argentina

Brasília – O presidente Michel Temer disse nesta quarta-feira que convidou o presidente eleito Jair Bolsonaro para acompanhá-lo em viagens internacionais que fará até o fim do ano, inclusive para a reunião de cúpula do G20 na Argentina no final deste mês.

Temer recebeu Bolsonaro no Palácio do Planalto para um ato formal para marcar o início da transição do governo atual para o eleito.

Em breve pronunciamento a imprensa, Bolsonaro agradeceu Temer pela receptividade e disse que pode, inclusive, pedir o auxílio do atual presidente depois que tomar posse em 1º de janeiro.

“Não podemos nos furtar do conhecimento daqueles que passaram pela Presidência”, afirmou Bolsonaro, ao lado de Temer.