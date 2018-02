Temer conversará com Maia e Eunício sobre mal-estar, diz Padilha

Brasília – O presidente Michel Temer vai conversar com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), diante do mal-estar criado com o anúncio do que o governo chamou de pauta econômica prioritária, disse nesta quarta-feira o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha.

“O presidente está sempre aberto à conversação e seguramente vai conversar com ambos”, disse Padilha a jornalistas, no Palácio do Planalto.

Na terça-feira, Maia e Eunício deram declarações contundentes de que quem pauta as matérias nas duas Casas do Congresso são eles, depois que o governo apresentou uma lista com 15 matérias prioritárias para compensar a impossibilidade de votar a reforma da Previdência agora.

Padilha disse também que ainda não foi definido o nome para ser titular do Ministério da Segurança Pública que será criado. Mas ressaltou que isso não irá esperar até abril, quando Temer terá que substituir de 12 a 13 ministros que deixarão seus cargos para disputar as eleições de outubro.