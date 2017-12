Temer cancela participação em convenção do PMDB

Brasília – A Secretaria de Comunicação da Presidência da República informou na manhã desta terça-feira, 19, que o presidente Michel Temer cancelou a participação na convenção do PMDB.

A assessoria de imprensa disse que ainda não há justificativa para o cancelamento e afirmou que a agenda presidencial será atualizada ainda nesta manhã.

O presidente do PMDB, Romero Jucá, já havia iniciado a convenção e a votação para mudar o nome de PMDB para MDB, e as alterações no estatuto do partido e avisou que aguardaria a presença de Temer para retomar a convenção.

Neste momento, o evento está paralisado e não houve ainda o aviso público de que Temer não virá.