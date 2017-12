Temer assina MP que libera R$2 bi para saúde e educação

Brasília – O presidente Michel Temer editou nesta sexta-feira uma medida provisória que libera 2 bilhões de reais a serem aplicados nas áreas de educação e saúde em municípios com dificuldades financeiras.

Os recursos foram anunciados em novembro pelo presidente para serem repassados a municípios que estivessem em dificuldades financeiras, mas a liberação só foi feita agora por meio da medida provisória que será publicado em edição extra do Diário Oficial da União na tarde desta sexta.

De acordo com a MP, divulgada pelo Palácio do Planalto, a distribuição dos recursos se dará pelos mesmos critérios do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Os recursos irão para as prefeituras com maiores dificuldades financeiras, o que deve ser definido posteriormente.

A medida ainda exige que as cidades apliquem os recursos extras nas áreas de educação e saúde, o que inclui o pagamento de salários de profissionais dessas áreas.