Temer assina decreto de homologação de terra indígena em Mato Grosso

O presidente Michel Temer assinou hoje (26) decreto de homologação da Terra Indígena Baía dos Guató, dos índios Guató, em Mato Grosso. O decreto homologa a demarcação da terra para posse permanente desse povo.

Trata-se de uma área de 20 mil hectares, no município de Barão do Melgaço. Os índios Guató são conhecidos também como “índios pantaneiros”.

O decreto será publicado no Diário Oficial da União de amanhã (27). A assinatura ocorre na semana em que milhares de povos indígenas estão reunidos em Brasília, no 15º Acampamento Terra Livre. Os indígenas apelam por mais atenção à demarcação de terras, cuidados com saúde e educação, assim como investimentos específicos.

O Acampamento Terra Livre é considerada a maior mobilização indígena do Brasil. Até o próximo dia 27, há programações intensas no acampamento, com reuniões plenárias, rituais, rezas, danças, lançamentos de publicações e a projeção de filmes e documentários.