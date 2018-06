Temer anuncia R$750 mi em construção de reator nuclear para fins médicos

Brasília – O presidente Michel Temer anunciou nesta quinta-feira o investimento de 750 milhões na construção do primeiro reator nuclear brasileiro de enriquecimento de urânio para fins médicos.

Em um vídeo distribuído pelas redes sociais, Temer informa que a construção, feita em parceria com a Marinha, visa a produção dos chamados radiofármacos usados no tratamento de câncer.

“Grande parte do material radioativo usada para o tratamento de câncer no Brasil é importada. Para acabar com essa dependência externa, vamos construir o primeiro reator nuclear brasileiro”, disse Temer.

O Chamado Reator Multipropósito Brasileiro vinha sendo projetado desde 2012. Temer lança nesta sexta a pedra fundamental da sua construção. A previsão é de que esteja pronto e em funcionamento em 2022.