Temer anuncia pré-candidatura de Henrique Meirelles ao Planalto

Brasília – O presidente Michel Temer anunciou nesta terça-feira, em evento do MDB, a pré-candidatura do ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles à Presidência pelo partido e manifestou o desejo que ele venha a ser o único candidato do chamado centro político na eleição de outubro.

O presidente também pregou a união do MDB em torno da candidatura de Meirelles e afirmou que aqueles que não apoiarem o ex-ministro devem sair do partido.

“Queira Deus que você um dia seja o único candidato de centro no nosso país, que possa continuar o que nós começamos”, disse Temer dirigindo-se a Meirelles.

O ex-ministro, por sua vez, teceu elogios a Temer, cuja rejeição em pesquisas de opinião é elevada, e afirmou que o julgamento da história não acontece no mesmo tempo do julgamento dos homens, acrescentando ter certeza de que ele será reconhecido no futuro.

O anúncio ocorreu em evento do MDB para a divulgação de um documento com as diretrizes para eventual próximo governo, o “Encontro com o Futuro”.

Na ocasião, Temer disse não estar apenas “enaltecendo” a figura do candidato da legenda, mas apresentando seu projeto de governo.