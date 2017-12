Temer anuncia liberação de R$ 1,57 bi para saneamento no Paraná

Brasília – O presidente da República, Michel Temer, anunciou nesta quarta-feira, 20, a liberação de R$ 1,571 bilhão para saneamento no Paraná, por meio da Caixa Econômica Federal e disse que há previsão mais liberação de recursos até o fim do ano.

“A nossa verba para saneamento deste ano é uma verba significativa de R$ 6 bilhões e que ainda permanece R$ 2 bilhões que a Caixa Econômica está cuidando para liberar até dia 29 de dezembro”, afirmou, durante a cerimônia de assinatura de contratos do Programa Saneamento para Todos (Sanepar), no Palácio do Planalto.

Temer disse ainda que investimento em saneamento é investimento em saúde. “Os índices todos revelam que cuidados com saneamento significam cuidado com a saúde”, afirmou. “Esse ano próximo vamos nos dedicar muito ao saneamento”, completou.

O governador do Paraná, Beto Richa (PSDB), presente na cerimônia, afirmou que os recursos liberados pelo governo, por meio da Caixa, possibilitarão investimentos em 50 municípios do Estado. “Nesta área de saneamento em especial, os mais beneficiados são aqueles das camadas mais pobres da população”, destacou.