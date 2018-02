Temer anuncia até 700 mil contratos do Minha Casa para 2018

Brasília – O presidente Michel Temer anunciou nesta quinta-feira que o governo federal deverá contratar este ano mais 600 ou 700 mil novas unidades do programa Minha Casa Minha Vida, sendo que cerca de 50 mil específicas para moradores da zona rural.

O anúncio do presidente antecipou as metas de 2018 do programa que seriam anunciadas na semana que vem pelo ministro das Cidades, Alexandre Baldy.

“O nosso ministro Alexandre Baldy revela que só neste ano nós teremos cerca de 600 ou 700 mil novas unidades contratadas, sendo que 50 mil delas se destinam aos trabalhadores na área rural”, disse Temer na abertura de um evento anual dirigido a gerentes da Caixa Econômica Federal.

Temer não especificou para que faixas de renda seriam destinados os novos contratos.

Em 2017, a meta do governo era de 610 mil novos contratos nas quatro faixas de renda, mas foram firmados 442 mil, o equivalente a 72 por cento do total.

Das moradias contratadas, apenas 23 mil foram destinadas à faixa 1, de famílias com renda familiar até 1,8 mil reais, em relação a uma meta de 190 mil casas.