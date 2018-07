Temer ainda avalia o que fazer com Ministério do Trabalho, diz Marun

Brasília – O presidente Michel Temer ainda está avaliando o que fazer com o Ministério do Trabalho, que teve seu titular, Helton Yomura, afastado do cargo nesta quinta-feira por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) devido à suspeita de envolvimento em um esquema de concessões irregulares de registros sindicais, disse o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun.

Em entrevista coletiva no Palácio do Planalto, Marun afirmou que o governo poderá se manifestar sobre o assunto ainda nesta quinta-feira.

Yomura nega qualquer imputação de crime ou irregularidade, segundo seus advogados, “mesmo não sabendo de que atos está sendo acusado”.

Em nota, o presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, disse que a Executiva Nacional do partido colocou o comando do Ministério do Trabalho à disposição do governo.

Na entrevista, Marun disse ter conversado com o líder do PTB na Câmara, Jovair Arantes (GO), sobre o ministério.