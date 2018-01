Temer adia exames de saúde: o jogo da aparência

Para afastar os rumores quanto a problemas de saúde, o presidente Michel Temer adiou os exames que faria no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, nesta sexta-feira. O presidente ainda se recupera de uma infecção urinária que teve na última semana e acumula idas ao médico e internações nos últimos meses. A viagem para a capital paulista, no entanto, está mantida.

Também para diminuir controvérsias sobre seu estado, assessores da presidência avisaram com antecedência a jornalistas que Temer ia caminhar na manhã de ontem nos arredores do Jaburu. Tudo para mostrar que a saúde do presidente vai bem. Desde outubro, o presidente passou por dois procedimentos cirúrgicos devido a obstruções urinárias e uma angioplastia.

Há ainda a tentativa de “humanizar” a imagem do presidente, que, de acordo com a coluna Painel, da Folha de S. Paulo, comemora pequenas melhoras que teve em seus índices de avaliação.

A falta de cuidados com a saúde e o ritmo de trabalho – em parte por causa das dificuldades em aprovar a reforma da Previdência – colaboraram para a demora na recuperação do presidente. Na quarta à tarde, em reunião na Alvorada, Temer pediu a aliados que não deixem o tema da reforma “morrer”.

Ele sabe que o governo ainda está distante dos 308 votos necessários para aprovar a proposta. A votação está marcada para o dia 19 de fevereiro, mas a casa quer começar as discussões sobre o tema já no dia 5. Ou seja: o presidente tem um mês para se recuperar de vez antes que a pauta volte à tona.