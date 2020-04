Teich defende combate de fake news em reunião de ministros da saúde do G20

Num dos primeiros compromissos como o novo ministro da Saúde, Nelson Teich, mencionou o trabalho do governo federal para combater e conter a covid-19 no Brasil durante a reunião virtual dos ministros da Saúde do grupo das 20 maiores economias do globo (G20), realizada mais cedo neste domingo, 19.

Ele também se mostrou preocupado com a circulação do volume de informações erradas, segundo trechos do discurso enviados pelo Ministério da Saúde ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), e defendeu iniciativas para estimular a comunicação adequada e combater as chamadas fake news. “Isso é um problema”, avaliou no encontro.

Teich salientou a importância de ações de combate à doença em níveis Estadual e municipais e de distribuição de material hospitalar, testes, inaladores, acrescentando que medidas nesse sentido contaram com o equivalente a US$ 2 bilhões do governo federal.

“Nós também compartilhamos as melhores práticas dos membros do G20 e suas soluções inovadoras e efetivas para combater a pandemia, que são essenciais para o desenvolvimento de todas as iniciativas para lutar contra a covid-19 globalmente” completou a breve declaração postada no Twitter.